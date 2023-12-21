Белоруссия выходит из трех договоров о выплате военных пенсий в СНГ

Речь идет о двух соглашениях, касающихся пенсионного обеспечения военных и военнослужащих пограничных войск стран СНГ, а также о соглашении о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым республика выходит из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военнослужащих в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Речь идет о двух соглашениях, касающихся пенсионного обеспечения военных и военнослужащих пограничных войск стран СНГ, заключенных 15 мая 1992 года, а также о соглашении о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел от 24 декабря 1993 года. Они предусматривают, что пенсионное обеспечение военных, прибывших из стран СНГ, осуществляется за счет бюджета государства, в котором они постоянно проживают.

"В Беларуси 99% случаев назначения таких пенсий приходится на военных пенсионеров, прибывших из России и [с] Украины. Вместе с тем российской стороной уже денонсированы соглашения от 15 мая 1992 года и ведется аналогичная работа в отношении соглашения от 24 декабря 1993 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина также вышла из двух договоров. "В этой связи дальнейшее участие Беларуси в соглашениях признано нецелесообразным", - пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Там пояснили, что лицам, постоянно проживающим в Белоруссии, выплата пенсий, которые назначены до выхода из соглашений, будет продолжена.