КПП "Керем-Шалом" приостановил свою работу из-за обстрела Израиля

Движение грузовиков будет остановлено до ремонта инфраструктуры погранперехода

ДУБАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Поставки помощи для жителей сектора Газа через КПП "Керем-Шалом" были приостановлены из-за удара Израиля. Об этом сообщило агентство Arab World Press со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По их информации, ВС Израиля нанесли удар по палестинской стороне погранперехода. Движение грузовиков с помощью для населения палестинского анклава через КПП будет остановлено до ремонта инфраструктуры "Керем-Шалома".

21 декабря телеканал Al Jazeera сообщал, что четыре человека, в том числе руководитель КПП "Керем-Шалом", погибли в районе погранперехода в результате удара Израиля.

17 декабря Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило об открытии КПП "Керем-Шалом" для доставки помощи в палестинский анклав.