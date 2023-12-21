Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов также поговорили о проектах, направленных на развитие транспортных и экономических связей, в том числе о концепции "Перекресток мира"

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов в Ереване обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов обменялись мыслями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие транспортных и экономических связей, в том числе о разработанной правительством Республики Армения концепции "Перекресток мира", - отмечается в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью организации. Как отмечается в сообщении, генсек ОДКБ проинформировал министра иностранных дел Армении об итогах ноябрьского заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместного заседания СМИД ОДКБ, а также о встречах Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала своего представителя из ОДКБ.