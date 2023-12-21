Макрон обсудит с королем Иордании перспективы стратегического партнерства

По данным телеканала Al Mamlaka, стороны "подтвердят необходимость возвращения мира, спокойствия и стабильности на Ближний Восток"

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с двухдневным визитом в Иорданию, в ходе которого обсудит с королем Абдаллой II перспективы стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщил телеканал Al Mamlaka.

По его сведениям, иорданский монарх принял французского лидера в своем дворце в Акабе на Красном море.

"В центре внимания на переговорах будут находиться вопросы сотрудничества в сфере безопасности и устойчивого экономического развития, - говорится в заявлении королевской канцелярии, которое приводит телеканал. - Кроме того, стороны обсудят совместную работу по оказанию гуманитарной и медицинской помощи гражданскому населению в секторе Газа". Макрон и Абдалла II "подтвердят необходимость возвращения мира, спокойствия и стабильности на Ближний Восток".

25 октября лидеры двух стран встречались в Аммане. Тогда Макрон призвал к возобновлению мирного процесса в регионе с целью создания палестинского государства.