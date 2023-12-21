В Киеве заявили, что все без исключения украинцы должны участвовать в конфликте с Россией

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, "все должны принимать в этом участие, а не выборочно - кто-то воюет, а кто-то в казино сидит, фишками кидается"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Все без исключения украинцы обязаны принять участие в вооруженном конфликте с Россией. Таким мнением поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Нужно понимать, что то успокоение, которое случилось в определенное время, когда считалось, что война есть дело исключительно военных, а остальная страна может жить своей жизнью, ходить по казино, ночным клубам и так далее, надо заканчивать. Это так не работает. Мы должны быть единой системой, единой семьей, и все должны принимать в этом [конфликте с РФ] участие, а не выборочно - кто-то воюет, а кто-то в казино сидит, фишками кидается", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Данилов также отметил, что мобилизация 500 тыс. человек в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), о возможности которой ранее сообщил президент страны Владимир Зеленский, может занять до года. "Тех людей, которые находятся непосредственно на линии фронта, необходимо периодически сменять, давать им возможность отдыхать. Их кто-то должен замещать. Имейте в виду, что эта цифра [500 тыс. человек] не одноразовая, призыв не будет осуществляться за один день или один месяц. Речь идет о том, что это должно быть растянуто как минимум на год для того, чтобы у нас была системная работа", - подчеркнул он.

Зеленский заявил на пресс-конференции во вторник, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как в ВСУ попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.