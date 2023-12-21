Лидер французских "Патриотов" Филиппо назвал очередной транш ЕС Киеву разорением

По мнению политика, в сложившейся ситуации Парижу необходимо покинуть Евросоюз

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает очередной транш Евросоюза Киеву разорением. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в декабре режиму Зеленского будет выделено еще €1,5 млрд. То есть €300 млн заплатила Франция. В то же время в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024 году, - заявил он. - Это разорение".

По мнению политика, в сложившейся ситуации Парижу необходимо покинуть Евросоюз. "Нужен выход Франции из ЕС и мирный диалог [по Украине]", - заключил Филиппо.

Ранее в четверг фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Она также заявила, что между странами ЕС все еще нет соглашения о новой программе помощи Киеву на 2024 год и далее.

На саммите 14-15 декабря лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.