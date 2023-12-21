Минюст Финляндии утвердил список кандидатов для участия в президентских выборах

Выборы запланированы на 28 января 2024 года

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Финляндии утвердило список из девяти кандидатов, которые примут участие в намеченных в стране на январь 2024 года президентских выборах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно тексту, в список вошли председатель партии "Левый альянс" Ли Андерссон, генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен, председатель партии "Движение сейчас" Харри Харкимо, спикер парламента Юсси Халла-ахо, еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола, бывший премьер-министр, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя, а также депутат парламента, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто.

Президентские выборы запланированы в Финляндии на 28 января 2024 года, досрочное голосование начнется 17 января. Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинистё истекают в январе 2024 года, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.

13 декабря медиакомпания Yle опубликовала данные социологического опроса, согласно которым самым популярным кандидатом в президенты страны является Стубб, за него готовы отдать свои голоса 31% респондентов. Его ближайшего конкурента Хаависто готовы поддержать 23% опрошенных.