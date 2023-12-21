Франция направила в Египет 350 тонн гумпомощи для жителей Газы

Вторая партия также будет состоять из 350 тонн медикаментов, медицинского оборудования и продуктов питания

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Франция направила партию гуманитарной помощи в Египет для гражданского населения сектора Газа. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

"Первая партия с более чем 350 тоннами груза вышло из порта Гавр в среду, 20 декабря, и направилось в Порт-Саид в Египте. Отправка второго судна запланирована на начало следующей недели", - отмечается в коммюнике.

Вторая партия также будет состоять из 350 тонн гуманитарной помощи.

Отмечается, что обе партии включают в себя медикаменты, медицинское оборудование и продукты питания.