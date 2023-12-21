СМИ: Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования

Церемония передачи прошла в Киеве 21 декабря, сообщила телерадиокомпания KBS

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Республика Корея передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования и 100 пикапов с "гуманитарной целью". Об этом сообщила телерадиокомпания KBS со ссылкой на южнокорейское посольство в Киеве.

Церемония передачи прошла в Киеве 21 декабря. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль обещал передать оборудование для разминирования на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме в мае.

Республика Корея поставляла гуманитарную и финансовую помощь Украине, предметы военного назначения нелетального характера, такие как бронежилеты, но не оружие.