В Лейпциге почтили память советских солдат, погибших во Вторую мировую войну

Цветы к мемориалу павшим советским солдатам возложили посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и генконсул России в Лейпциге Андрей Дронов

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 21 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты почтили память советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны и захороненных на Восточном кладбище Лейпцига (федеральная земля Саксония).

Цветы к мемориалу павшим советским солдатам возложили посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и генконсул России в Лейпциге Андрей Дронов.

Восточное кладбище Лейпцига открылось в 1879 году. Первоначально там хоронили местных жителей, однако в 1946-1948 годах часть кладбища была предоставлена под советское мемориальное кладбище, где похоронили русских солдат, погибших в годы Второй мировой войны на территории Германии.

После возложения цветов дипломаты посетили Свято-Алексиевский храм. Это православный храм в Лейпциге, устроенный в память "Битвы народов" - крупнейшего сражения во время Наполеоновских войн, в ходе которого армия Наполеона I потерпела поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции (16-19 октября 1813 года).

У главного входа в нижний храм помещены две мраморные доски, которые на русском и немецком языках напоминают о числе павших.

В четверг в Лейпциге прошла церемония закрытия старейшего в Германии российского консульского учреждения. Оно просуществовало 240 лет. Под гимн РФ состоялся торжественный спуск российского флага. Со входа в консульство была снята табличка.