В Аргентине ограничили возможности проведения забастовок

Это касается сфер транспорта, образования, здравоохранения и связи

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины наложило ограничения на проведения забастовок в нескольких секторах, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи.

"Можно проводить забастовки, но есть сферы, как, например, образование, которое играет ключевую роль для будущего. Поэтому нельзя терять целые дни занятий, потому что это будет непоправимый вред в долгосрочной перспективе", - сказал в четверг эфире в эфире радиостанции Rivadavia президент страны Хавьер Милей.

В указе, который подписал глава государства, говорится, что в сферах, относящихся к "жизненно важным услугам", в случае забастовки должно быть обеспечено минимум 75% от обычного функционирования. К этой категории относятся здравоохранение, снабжение водой, газом и топливом, связь, коммерческая авиация, таможня, а также дошкольное и школьное образование.

В случае "услуг трансцендентальной важности" продолжение функционирования должно быть обеспечено как минимум на 50%. К этой категории относятся транспорт, металлургия, пищевая промышленность, банки, отели, общественное питание и производство товаров на экспорт.

Указ внес изменения в уже существовавший закон. Ранее в нем не было конкретных требований о минимальном предоставлении жизненно важных услуг. Кроме того, подписанный Милеем указ значительно расширил список сфер, подпадающих под ограничения.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.