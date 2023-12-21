CNN: спецслужбы США считают, что влияние ХАМАС резко возросло на Ближнем Востоке

Это связано с тем, что ХАМАС смогло предстать перед мировой общественностью как "одинокая вооруженная группировка, которая борется с жестоким угнетателем, убивающим женщин и детей", отмечает канал

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы США полагают, что влияние радикального палестинского движения ХАМАС на Ближнем Востоке возросло после начала эскалации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, спецслужбы США считают, что авторитет и влияние ХАМАС "резко возросли" за время конфликта. Это связано с тем, что ХАМАС смогло предстать перед мировой общественностью как "одинокая вооруженная группировка, которая борется с жестоким угнетателем, убивающим женщин и детей", отмечает канал.

Как передает CNN, операция Израиля привела к гибели мирных жителей в анклаве, что вызвало много критики в адрес еврейского государства. ХАМАС стало для многих на Ближнем Востоке "защитником палестинского дела и эффективным борцом с Израилем", отмечает канал со ссылкой на чиновников США.

Ранее CNN также сообщал, что президент США Джо Байден и его советники предупреждали в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции израильской армии. По данным канала, Вашингтон предупреждает Израиль о растущем возмущении мировой общественности в связи с операцией в секторе Газа.