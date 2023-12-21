"Гибридная прокси-война" и планы мобилизации уехавших. Ситуация вокруг Украины

Власти в Киеве намереваются в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 9 атак на купянском направлении и по одной атаке на краснолиманском и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На всех направлениях, включая херсонское и южнодонецкое, противник потерял более 665 бойцов, отметили в ведомстве.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Средства ПВО России за сутки сбили 29 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

Гибридная прокси-война

Российские войска в зоне специальной военной операции активно обороняются и постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что основной задачей российских военных в этом году было отражение так называемого контрнаступления ВСУ, которые пытались лишить Россию сухопутного коридора в Крым. Ценой колоссальных потерь украинские войска смогли лишь незначительно продвинуться и не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.

По мнению Герасимова, происходящее на Украине - это "гибридная прокси-война США и их союзников против Российской Федерации".

Помощь Киеву

Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи объемом €106 млн, сообщили в Минобороны республики. Общая стоимость поставляемых Финляндией Украине комплектов оборонного оборудования составит €1,6 млрд.

Нидерланды направят Украине €102 млн в качестве первого пакета помощи в 2024 году, заявили в голландском правительстве. Эта сумма выделяется из €2 млрд, которые запланированы в бюджете 2024 года на поддержку Украины, отметили голландские власти.

Венгрия против

Венгрия считает, что Украина находится на расстоянии многих лет от Евросоюза и ее присоединение к сообществу пока выглядит нереалистичным, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Он признался, что не понимает зачем сейчас начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, когда она к этому совершенно не готова. По мнению венгерского премьера, разговоры о присоединении Украины к ЕС - "красивый политический жест, но это не поможет украинцам".

Кроме того, Венгрия предлагает Евросоюзу воздержаться от оказания финансовой помощи Украине из бюджета сообщества в течение пяти лет. На внеочередном саммите ЕС в конце января или начале февраля вновь будет обсуждаться вопрос о внесении изменений в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающий выделение Украине €50 млрд. "Этих денег сейчас нет. Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путем заимствования и потом выделить их через бюджет", - сказал Орбан.

Венгрия также против намерения Украины присоединиться к НАТО, потому что это могло бы привести к втягиванию стран альянса в военный конфликт, который продолжается на украинской территории, подчеркнул глава венгерского правительства. Интересам Венгрии не соответствует союз со страной, которая находится в военном конфликте с другим государством, подчеркнул Орбан.

Мобилизация уехавших из страны

Власти в Киеве намереваются в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж, сообщил Умеров. Пока ведутся обсуждения того, что произойдет, если украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, уехавшие за границу, добровольно не придут в призывные центры, сказал он. Министр подчеркнул, что защищать свою страну - это не наказание, а честь.

Легализация марихуаны

Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны), сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он отметил, что за законопроект не голосовали только фракции партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность", лидерами которых являются экс-премьер Юлия Тимошенко и бывший президент Петр Порошенко соответственно. Тем не менее документ был принят 248 голосами.

Железняк сообщил, что законопроект регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности, а распространение марихуаны для "рекреационного потребления" по-прежнему будет считаться преступлением. Теперь документ направят на подпись президенту. Закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Депутат ожидает, что это произойдет во втором полугодии следующего года.