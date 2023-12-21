В Одессе проведут проверку после применения военкомами силы в отношении гражданского лица

Сотрудники Одесского военкомата, используя для передвижения карету скорой помощи, пытались насильно погрузить в нее прохожего мужчину.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Командование Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проведет проверку своих сотрудников на факт использования транспортного средства и применения грубой силы в отношении гражданского лица.

"По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ТЦК в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в украинских СМИ появилась информация об очередной попытке украинских военкомов в грубой форме привлечь мужчину к несению воинской службы. В частности, сотрудники Одесского военкомата, используя для передвижения карету скорой помощи, пытались насильно погрузить в нее прохожего мужчину. В итоге потенциального солдата отстояла его спутница, а сотрудники военного комиссариата были вынуждены уехать с места происшествия.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.