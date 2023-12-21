Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит войну в Газе пока не вернет всех заложников

Премьер-министр сообщил, что после уничтожения ХАМАС он будет "использовать всю свою власть, чтобы гарантировать, что Газа никогда больше не будет угрожать Израилю"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну в секторе Газа до освобождения всех удерживаемых радикалами заложников и уничтожения правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не достигнем всех ее целей: ликвидации ХАМАС и освобождения всех заложников", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его канцелярией.

"Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост: сдаться или умереть", - повторил свое предложение премьер, отметив, что "у них (хамасовцев -прим. ТАСС) нет и не будет другого выбора". "После того, как мы (Израиль - прим. ТАСС) уничтожим ХАМАС, я буду использовать всю свою власть, чтобы гарантировать, что Газа никогда больше не будет угрожать Израилю", - добавил он.