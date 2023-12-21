WP не обнаружила доказательств военного присутствия ХАМАС в больнице Газы "Аш-Шифа"

По мнению опрошенных изданием экспертов, итоги расследования "ставят под сомнение целесообразность ущерба, нанесенного мирному населению" в результате военной операции Израиля на территории больничного комплекса

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС не использовали больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа в военных целях, не размещали там свой центр командования и управления, как о том заявлял Израиль. К такому выводу пришла газета The Washington Post (WP) по итогам собственного расследования.

Издание отмечает, что в палатах "Аш-Шифа" "нет признаков [военного] использования - для командования [боевыми действиями] или для чего-то еще". В них также не были обнаружены какие-либо свидетельства проживания боевиков. По данным газеты, указанные израильскими властями здания больничного комплекса не соединяются с туннелями и "не было представлено никаких доказательств того, что в туннели можно попасть из больничных палат". В тех же помещениях, которые были соединены с сетью туннелей, не было обнаружено признаков размещения боевиков.

По мнению опрошенных WP экспертов, итоги расследования "ставят под сомнение целесообразность ущерба, нанесенного мирному населению" в результате военной операции Израиля на территории больничного комплекса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн заявил, что сотрудники ВОЗ не обнаружили в больницах сектора Газа доказательств того, что их в военных целях использует ХАМАС.

1 декабря армия Израиля обвинила движение в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Израильская сторона неоднократно утверждала, что ХАМАС использует больницы в секторе Газа в военных целях. В ноябре армия Израиля сообщила об обнаружении туннеля ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа.