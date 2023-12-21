Трамп назвал Байдена мятежником

Нынешний президент США ранее также заявил, что считает бывшего американского лидера мятежником и возложил на него ответственность за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена мятежником.

"Я не повстанец <...>, а вот Джо Байден - да", - написал бывший глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее Байден также назвал Трампа мятежником, возложив на него ответственность за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Спецпрокурор США Джек Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.