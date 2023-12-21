Эсминец USS Laboon переместили в зону действия 5-го флота ВМС США на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее распорядился еще на несколько дней продлить дислоцирование авианосной ударной группы во главе с авианосцем Gerald Ford в восточной части Средиземного моря

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Американский эсминец USS Laboon находится в зоне действия 5-го флота ВМС США для обеспечения безопасности в ближневосточном регионе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"USS Laboon проходит через Суэцкий канал, 18 декабря Laboon был развернут в зоне действий 5-го флота США, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в ближневосточном регионе", - говорится в опубликованном в X (ранее Twitter) заявлении ведомства.

Ранее 15 декабря глава Пентагона Ллойд Остин распорядился еще на несколько дней продлить дислоцирование авианосной ударной группы во главе с авианосцем Gerald Ford в восточной части Средиземного моря. По данным агентства Associated Press, решение министра обороны обусловлено нестабильностью в регионе, вызванной войной Израиля в Газе. Это уже третье продление срока дислоцирования авианосца в восточной части Средиземного моря, указывает издание.

Как информировала газета The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке подверглись по меньшей 76 атакам боевиков с 17 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.