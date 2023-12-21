В Израиле заявили, что переговоры об освобождении заложников из Газы сейчас не ведутся

Израильский чиновник сообщил, что для продолжения освобождения заложников "понадобится гуманитарная пауза, как и в первый раз"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. В настоящий момент переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников не ведутся, но Израиль готов обсуждать новую сделку, которая приведет к возвращению людей, похищенных палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов пожелавший остаться неназванным высокопоставленный израильский чиновник.

"На данный момент переговоров нет. Но есть некоторый прогресс в том, что за последнюю неделю мы (представители Израиля - прим. ТАСС) уже дважды встречались с катарцами", - заявил он. "Мы ясно дали понять всем в Израиле и за пределами Израиля, что пришло время возобновить формирование новой структуры [соглашения] по освобождению заложников", - добавил он.

"Мы полны решимости достичь главной цели - положить конец существованию ХАМАС. Но, как мы ясно дали понять, мы готовы продолжить [переговоры] с того, на чем остановились - это освобождение 17 остающихся в заложниках женщин и детей (которых не удалось вернуть в рамках первой гуманитарной паузы в Газе с 24 ноября по 1 декабря - прим. ТАСС). Готовы начать с этого этапа, мы готовы обсуждать и следующие этапы, наша цель - освободить всех заложников, чем скорее, тем лучше", - добавил высокопоставленный израильский чиновник.

Он отметил, что первое соглашение, в соответствии с которым было освобождено около 110 похищенных, было эффективным. Чиновник добавил, что для продолжения освобождения заложников "понадобится гуманитарная пауза, как и в первый раз, для организации возвращения [похищенных]". "Это единственный тип паузы [в боевых действиях], который будет иметь место", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном снижении интенсивности боевых действий в секторе, чиновник отметил, что Израиль "никогда не использовал термины высокая или низкая интенсивность". "Есть районы [в секторе Газа], где мы вообще еще не работали, поэтому вы увидите очень интенсивные операции в тех местах, куда нам до сих пор не удалось добраться. Там, где операция завершена и есть решительная победа, нам уже не понадобятся операции высокой интенсивности", - пояснил он.

Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что еврейское государство готово к еще одной гуманитарной паузе в Газе и увеличению количества помощи для населения анклава с целью обеспечить освобождение заложников, однако ответственность в этом деле полностью лежит на руководстве ХАМАС. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что дважды в последнее время направлял руководителя "Моссада" Давида Барнеа в Европу для переговоров об освобождении заложников.

По данным Армии обороны Израиля, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа около 130 заложников. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.

СМИ о параметрах соглашения

В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильская сторона предложила ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня. По данным портала, Барнеа в рамках своих переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которые прошли в Варшаве в понедельник, представил инициативу Израиля о возобновлении переговоров о мирном соглашении. Барнеа предложил освободить почти 40 человек, среди которых будут женщины, мужчины старше 60 лет и заложники, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. В обмен на это Израиль готов приостановить военные действия в Газе минимум на неделю, а также отпустить некоторых палестинских заключенных, осужденных за более тяжелые преступления, чем те, которые были выпущены в рамках предыдущего соглашения, проинформировали источники Axios.

Первая гуманитарная пауза в Газе

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.