Правительство Канады призвало к гуманитарной паузе в Газе

Радикальное движение ХАМАС при этом должно сложить оружие и отпустить всех заложников, заявил премьер-министр Джастин Трюдо

ОТТАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады призывает к новой гуманитарной паузе в ближневосточном конфликте, но радикальное движение ХАМАС при этом должно сложить оружие и отпустить всех заложников. Об этом заявил журналистам в Торонто премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы призываем к гуманитарной паузе как можно скорее, и мы работаем над достижением устойчивого прекращения огня", - сказал глава правительства Канады.

Он подчеркнул, что "прекращение огня не может быть односторонним". "ХАМАС должно сложить оружие, освободить всех заложников, прекратить использовать людей в качестве живого щита и должно понять, что ХАМАС не будет играть никакой роли в будущем управлении сектором Газа", - заявил Трюдо.

Премьер также напомнил позицию Канады о том, что урегулировать нынешний конфликт можно только путем международного признания палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.