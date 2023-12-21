Президент Израиля обвинил ООН в том, что в Газу проезжают не более 125 грузовиков в день

Ицхак Герцог сообщил, что "можно было бы предоставлять в три раза больше гуманитарной помощи в Газу, если бы ООН вместо того, чтобы жаловаться весь день, выполняла свою работу"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог возложил на ООН ответственность за то, что в сектор Газа невозможно доставлять более 125 грузовиков с гуманитарной помощью в день. Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем Сената (верхняя палата парламента) Франции Жераром Ларше.

"К сожалению, из-за решительного провала в работе ООН, они не могут завозить более 125 грузовиков [гуманитарной помощи в сектор Газа] в день. То есть, сегодня можно было бы предоставлять в три раза больше гуманитарной помощи в Газу, если бы ООН вместо того, чтобы жаловаться весь день, выполняла свою работу", - распространила высказывания Герцога его канцелярия.

Встреча состоялась в резиденции Герцога в Иерусалиме, добавили в ведомстве.