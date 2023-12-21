Армия Израиля заявила о нанесении ответных ударов по территории Ливана

В течение дня танки и ВВС ЦАХАЛ наносили удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильские военные вновь в ответ на обстрелы Израиля нанесли удары по территории Ливана, в том числе по военным объектам шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана по разным районам вдоль северной границы [Израиля]. ЦАХАЛ открыл огонь по местам, откуда производились запуски", - говорится в сообщении.

"В течение дня танки и ВВС ЦАХАЛ наносили удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане", - продолжили в пресс-службе. "Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на ливанской территории", - добавили военные.