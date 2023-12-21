Армия Израиля сообщила об уничтожении сети туннелей в "элитном квартале" ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ ранее установил полный контроль над этим кварталом

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили большую сеть стратегических туннелей ХАМАС в так называемом элитном квартале города Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделение инженерных войск "Яалом" уничтожило сеть подземных туннелей в "элитном квартале" ХАМАС в городе Газа", - говорится в заявлении. В армии добавили, что 20 декабря "ЦАХАЛ обнаружил террористическую инфраструктуру, встроенную в "элитный квартал" ХАМАС в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС". "Сегодня (четверг) сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена", - продолжили в пресс-службе.

В среду военные сообщили, что ЦАХАЛ установил полный контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в центре города Газа, где действовало военное и административное руководство этого радикального палестинского движения.