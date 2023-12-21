Белый дом заявил о готовности оказать помощь после стрельбы в университете Праги

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер выразила соболезнования в связи с гибелью 15 человек и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать Чехии необходимую помощь после стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"От имени Соединенных Штатов мы выражаем соболезнования и желаем скорейшего выздоровления пережившим это трагическое событие. Федеральные власти поддерживают связь с чешскими властями во время расследования этого инцидента и готовы оказать дополнительную поддержку, если это потребуется", - сказала Жан-Пьер.

В результате стрельбы на философском факультете Карлова университета погибли 15 человек.