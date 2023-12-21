21 декабря, 19:13,
обновлено 21 декабря, 19:30
Военная операция на Украине

Белый дом обсуждает с партнерами возможную роль РФ в вопросе восстановления Украины

AP Photo/ Andrew Harnik
© AP Photo/ Andrew Harnik

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать информацию The New York Times о том, что администрация США начала срочные переговоры с союзниками по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с партнерами возможную роль РФ в вопросе восстановления Украины. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Он подчеркнул, что не будет комментировать информацию газеты The New York Times о том, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. "Но если говорить в общем, то мы обсуждали со многими нашими союзниками и партнерами то, какую роль Россия должна сыграть по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе", - заявил Кирби. По его словам, "пока слишком рано говорить" о возможности использования в этих целях замороженных российских активов. 

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