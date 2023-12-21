Финляндия представила проект национального плана участия в восстановлении Украины

В МИД страны отметили, что план содержит предложение о создании нового кредитного инструмента - Украинского инвестиционного фонда, что позволит реализовать проекты общей стоимостью в €50 млн в 2025-2026 годах

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии представило проект национального плана участия в восстановлении Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно тексту, документ, состоящий из двух частей, был подготовлен МИД в сотрудничестве с другими государственными структурами и представителями бизнес-кругов.

План среди прочего содержит предложение о создании нового кредитного инструмента - Украинского инвестиционного фонда, что позволит реализовать проекты общей стоимостью в €50 млн в 2025-2026 годах. В нем также предлагается ряд решений, которые должны способствовать развитию торговли на Украине и привлечению в страну инвестиций.

Первая часть документа готова, вторая, как утверждается, еще будет дорабатываться в 2024 году.