Армия Израиля сообщила об уничтожении 2 тыс. радикалов в секторе Газа с 1 декабря

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ, удары по боевикам ХАМАС наносили с суши, моря и воздуха

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля с момента возобновления боевых действий в секторе Газа 1 декабря ликвидировали ударами с суши, моря и воздуха более 2 тыс. радикалов на территории анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С момента срыва ХАМАС соглашения о прекращении огня [1 декабря] в ходе наземной операции в секторе Газа наши [израильские] подразделения уничтожили более 2 тыс. террористов с воздуха, моря и суши", - сказал он в ходе брифинга.

"Наши подразделения продолжают расширять наземную деятельность на юге и севере Газы. Мы продолжаем действовать с воздуха, суши и моря по всему сектору Газа", - добавил Хагари.