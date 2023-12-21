Чиновники США отправятся в Мексику на переговоры по пограничному вопросу

Представлять американскую сторону будут госсекретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Высокопоставленные представители американской администрации в ближайшие дни направятся в Мексику, где встретятся с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором для обсуждения возможностей урегулирования ситуации на границе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент [США Джо Байден] попросил госсекретаря Энтони Блинкена, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и советника Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл отправиться в ближайшие дни в Мексику, чтобы встретиться с президентом Лопесом Обрадором и его командой и обсудить дальнейшие действия, которые можно предпринять вместе для решения текущих проблем на границе", - сказал Кирби.

Урегулирование пограничного вопроса необходимо американской администрации для удовлетворения требований республиканцев в Конгрессе США, которые увязывают защиту границ с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.