Белый дом не пояснил, могут ли США направить Украине вооружения из собственных запасов

Пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер в очередной раз напомнила, что у Вашингтона заканчиваются средства на поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не пояснила, рассматривают ли США возможность отправки Украине вооружений из собственных запасов, не пополняя их при этом.

"Мы четко дали понять, что остается один последний пакет помощи, который мы можем передать Украине", - заявила она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. "Одна из причин, по которым мы просим выделить дополнительную помощь, заключается в том, что у нас заканчиваются средства на поддержку народа Украины", - отметила она, подчеркнув, что в последнее время выделяемые Вашингтоном пакеты помощи Киеву становились все меньше и меньше.

"Это причина, по которой мы запросили экстренное финансирование. По этой причине мы просим дополнительные средства, ведь необходимо убедиться, что Украина продолжит сражаться за свою демократию", - заявила пресс-секретарь Белого дома.