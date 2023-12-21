Залужный в целом поддержал законопроект о мобилизации, но выступил против призыва женщин

В ответе главкома ВСУ на запрос парламентского комитета по нацбезопасности и обороне говорится, в частности, что взятие всех женщин на воинский учет приведет к перегрузке военкоматов и потребует резкого увеличения их штатной численности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главком ВС Украины Валерий Залужный в целом поддержал новый законопроект о мобилизации, но с оговорками, в том числе относительно привлечения на службу женщин. Об этом сообщила депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, опубликовав на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) официальный ответ Залужного на запрос парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

В нем, в частности, говорится, что включенные в законопроект "некоторые нормы не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности государства". Например, отмечается в письме, взятие всех женщин на воинский учет приведет к перегрузке военкоматов и потребует резкого увеличения их штатной численности, в том числе создаст сложности по части обязательного медицинского освидетельствования, кроме того, по мнению главкома, это вызовет негативный резонанс в обществе и повлечет массовый выезд украинок за границу.

Не устраивает Залужного и прописанные в законопроекте сроки ротации и увольнения мобилизованных, а также требование, чтобы призванные на службу обладатели инженерных специальностей были задействованы исключительно по их профилю. Такие нормы, говорится в письме, превышают возможности ВСУ. Помимо этого, главком предложил исключить из законопроекта "нормы, предоставляющие основание для увольнения инвалидов 2-й группы", не объясняя суть претензий.

Законопроект, соавтором которого является Безуглая, пока еще находится на стадии подготовки, в Верховной раде не регистрировался. По словам депутата, в нем регламентируются порядок мобилизации и увольнения со службы, устанавливаются категории лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточаются правила воинского учета, снижается до 25 лет возраст подлежащих мобилизации, мужчины и женщины уравниваются как военнообязанные, а также предлагается заменить срочную службу на "базовую общевойсковую подготовку в течение трех месяцев" для лиц от 18 до 25 лет.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома.