Орбан считает, что ЕС не готов к приему Украины

Премьер-министр Венгрии назвал это "безответственной авантюрой"

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Не только Украина не готова к вступлению в Евросоюз, но и сам он не готов к приему этой страны в свой состав. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в четверг вечером в программе телеканала HIRTV.

Глава правительства напомнил, что на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря пытался убедить своих коллег в том, что "не только Украина не готова к членству, но и ЕС к этому тоже не готов". Тем не менее было принято решение начать с Украиной переговоры о вступлении, которое Орбан назвал "безответственной авантюрой". По его словам, в свое время такая ситуация сложилась с Турцией, которой в 1999 году был предоставлен статус кандидата, но потом процесс зашел в тупик.

Премьер считает, что если неготовность Украины объясняется тем, что она просто не соответствует критериям членства в ЕС, то неготовность сообщества к ее приему продиктована отсутствием у него средств, которые неизбежно потребуются в случае вступления. Орбан также отметил, что ЕС не может позволить себе долгосрочное финансирование Украины из своего бюджета и не должен резервировать средства на эти цели сразу на несколько лет вперед. По его мнению, для этого вообще лучше было бы использовать внебюджетные источники.

В связи с этим он подтвердил, что Венгрия не поддерживает внесение поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине в этот период €50 млрд. Этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС в конце января или начале февраля. "Согласно предложению [Еврокомиссии], должно быть принято решение о €50 млрд, тогда как никто даже не знает, что произойдет на фронте [на Украине] через два месяца", - сказал Орбан.

Кроме того, часть этой суммы отсутствует в европейской казне и ее предлагается собрать путем коллективных заимствований. Венгрия не хочет брать кредиты и залезать в долги. "Венгерское правительство отвергает это предложение", - заявил премьер. Он отметил, что Будапешт не отказывается от помощи Киеву, но будет лучше, если страны ЕС смогут предоставлять ее из внебюджетных источников и на основании договоренности о стратегическом сотрудничестве с Украиной, которое следует установить вместо переговоров о приеме в ЕС.