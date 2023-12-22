США не комментируют возможность нанесения ударов по хуситам коалицией в Красном море

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер пояснил, что не хочет "прогнозировать, телеграфировать или спекулировать" на эту тему

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Пентагон не готов комментировать возможность нанесения ударов по йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах" участниками создаваемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала Fox News.

"Что касается ситуации с хуситами, я не буду прогнозировать, телеграфировать или спекулировать на тему потенциальных ударов [коалиции] по силам хуситов", - сказал он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной "Ансар Аллах" территории. Кроме того, йеменские мятежники захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находилось более 20 членов экипажа.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение "Ансар Аллах" атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.