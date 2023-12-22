Орбан спросил у ЕС, примет ли он Украину с новыми регионами РФ

Премьер-министр Венгрии добавил, что сейчас нет возможности точно определить размер территории и численность населения страны

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении, потому что на ее территории продолжается вооруженный конфликт и там находятся российские военнослужащие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в четверг вечером в программе телеканала HIRTV.

"Мы говорим о стране, на территории которой находятся российские солдаты. Мы их тоже будем принимать [в ЕС]?" - сказал глава правительства, адресуя свой риторический вопрос Брюсселю. Он напомнил, что сейчас нельзя точно определить ни размеры территории Украины, ни численность ее населения, а в связи с этим последствия ее присоединения к Евросоюзу выглядят непредсказуемыми.

Орбан напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря выступил против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но не смог переубедить лидеров остальных 26 стран сообщества.