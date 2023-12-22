Al Jazeera: в результате удара Израиля по городу Рафах погибли не менее трех человек

Несколько человек получили ранения

ДУБАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как передает телеканал со ссылкой на полученные и верифицированные им видео, тела трех погибших, в том числе ребенка, доставлены в Кувейтскую больницу Рафаха. Также отмечается, что еще несколько человек были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.