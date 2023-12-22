Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 22 декабря

Страны "ведут обсуждения на очень высоком уровне", чтобы "прийти к тексту, который действительно будет принят", подчеркнула постпред ОАЭ при всемирной организации Лана Заки Нуссейба

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял решение перенести на пятницу, 22 декабря, голосование по гуманитарной резолюции арабских стран по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Эквадора при ООН Хосе де ла Гаска, чья страна исполняет функции председателя Совбеза в декабре.

"Голосование перенесено на пятницу", - сказал он.

Заседание переносили уже несколько раз. Как ранее заявила Лана Заки Нуссейба, постоянный представитель ОАЭ, которые являются одним из авторов резолюции, страны "ведут обсуждения на очень высоком уровне", чтобы "прийти к тексту, который действительно будет принят".