Al Jazeera: армия Израиля проводит рейды в поселениях на Западном берегу Иордана

По данным телеканала, операция проходит в поселении, расположенном в 6 км к востоку от города Дженин, а также в населенном пункте Тубас к северо-востоку от города Наблус

ДУБАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Израильские военные проводят рейды в нескольких палестинских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, Армия обороны Израиля проводит операцию в поселении, расположенном в 6 км к востоку от города Дженин, а также в населенном пункте Тубас к северо-востоку от города Наблус.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.