NYT: Вашингтон намерен смягчить ограничения на поставки наступательных вооружений Эр-Рияду

Поводом для такого шага США стали переговоры Саудовской Аравии с представителями йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует ослабить введенные два года назад ограничения на поставки наступательных вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, поводом для подобного шага стали переговоры королевства с представителями йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как указывает издание, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим покупателем американского оружия, хочет укрепить свою южную границу с Йеменом на случай возможных столкновений в будущем. Помимо этого, представители Эр-Рияда указывают в частных разговорах, что им нужно быть готовыми к возможной эскалации в регионе Ближнего Востока.

Отмечается, что временной период, когда ограничения на поставки вооружений могут быть смягчены, пока не определен, помимо этого, американский лидер может изменить свое мнение, также часть представителей Конгресса выступает против подобного шага. Несколько должностных лиц американской администрации были заинтересованы в том, чтобы смягчить ограничения на поставки уже в этом году, приурочив их к восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем, однако переговоры по этому вопросу были поставлены на паузу из-за обострения палестино-израильского конфликта.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у Йемена появилась реальная возможность для движения к мирному урегулированию конфликта.