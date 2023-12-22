Более 5,4 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу с 7 октября

Машины доставили на территорию анклава продукты питания, медикаменты, воду и оборудование для работы пунктов временного размещения

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. В сектор Газа въехали 5 405 грузовиков с гуманитарной помощью с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"5 405 грузовиков с 95 710 тоннами гуманитарной помощи въехали в сектор Газа с начала войны", - сказано в сообщении.

Как указывает ведомство, 2 642 грузовика ввезли в Газу продукты питания (53,12 тыс. тонн), 787 - медикаменты (9,1 тыс. тонн), 762 - воду (15,3 тыс. тонн), 712 - оборудование для организации работы пунктов временного размещения (10,54 тыс. тонн), еще 502 машины доставили смешанные грузы (7,65 тыс. тонн).