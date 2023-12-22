Очередная сессия Верховного народного собрания КНДР начнется 15 января

Регистрация депутатов запланирована на 14 января

СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Президиум Верховного народного собрания (ВНС) КНДР принял решение созвать 10-ю сессию ВНС 14-го созыва 15 января 2024 года в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, парламент обсудит выполнение бюджета за 2023 год и вопросы, связанные с бюджетом на 2024 год. Регистрация депутатов состоится 14 января.

В последней декаде декабря должен пройти 9-й пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи для подведения итогов выполнения партийной и государственной политики.