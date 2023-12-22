В Аргентине прошли акции протеста против пакета реформ Милея

По сведениям газеты La Nacion, протестующие заняли несколько улиц в центре города Росарио

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в центре аргентинского города Росарио в знак протеста против чрезвычайного указа с реформами, направленными на либерализацию экономики, президента Хавьера Милея. Об этом сообщила газета La Nacion.

Как пишет издание, манифестанты собрались у памятника флагу. Акция протеста прошла спокойно, несмотря на то, что ее участники заняли несколько улиц. Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что новое правительство будет придерживаться нулевой терпимости к перекрытию дорог, однако полиция Росарио не стала оттеснять протестующих.

В среду Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. После завершения его выступления в различных районах Буэнос-Айреса поднялся шум от стука в кастрюли в знак протеста.

В четверг в некоторых районах столицы вновь был слышен "кастрюльный бунт". Кроме того, более 100 человек собрались на манифестацию у здания Конгресса.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.