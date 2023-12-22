В руководстве правящей партии Японии прошли перестановки из-за финансового скандала

Главой Политического совета назначили бывшего министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Кисабуро Токаи, главой партийного комитета по взаимодействию с парламентом стал экс-министр обороны Ясукадзу Хамада

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии, председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида провел перестановки в партийном руководящем составе на фоне скандала с нарушением финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Изменения были утверждены на заседании партии.

Новым главой Политического совета вместо подавшего ранее в отставку Коити Хагиуды стал бывший министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Кисабуро Токаи. Глава Политсовета является одной из ключевых фигур в ЛДП. Он отвечает за координацию политики и законопроектов, которые предлагает партия.

Пост главы партийного комитета по взаимодействию с парламентом вместо Цуёси Такаги занял экс-министр обороны Ясукадзу Хамада.

На прошлой неделе премьер-министр Кисида внес изменения в состав правительства, заменив Хирокадзу Мацуно на втором по значимости посту генсека кабмина на бывшего главу МИД Ёсимасу Хаяси. Также были назначены новые министр экономики торговли и промышленности, министр по административным вопросам и глава сельскохозяйственного ведомства.

Перестановки в правительстве Японии были проведены в связи с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Помимо группы экс-премьера Синдзо Абэ, где, по сведениям газеты Yomiuri, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн), под подозрение попали фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Кисида и где, по данным телеканала Nippon, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен (от $137 тыс. до $205 тыс.).