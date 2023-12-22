В КНДР G7 сравнили с "разбойниками" за планы по передаче российских активов Украине

Пхеньян также отметил, что Вашингтон ранее уже совершал подобное, изъяв в свою пользу "немногочисленные активы оккупированного Афганистана"

СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Обсуждение возможности передачи замороженных на Западе российских активов Украине раскрывает "разбойнический" характер этого клуба и его стран-членов. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Агентство пояснило, что одно британское СМИ - Financial Times - сообщило, что представители стран Группы семи (G7) в последние недели активизировали переговоры по теме конфискации части российских активов. "Группа семи - закрытый клуб, известный подрывом глобального мира и попытками остановить развитие других стран, - сейчас собралась отобрать чужое средь бела дня", - указывает ЦТАК.

Как говорится в материале, США "имеют богатый опыт" в этой сфере, поскольку ранее изъяли в свою пользу "немногочисленные активы оккупированного Афганистана" и отправили их на решение внутренних проблем. По мнению авторов, США можно сравнить с главарем группировки грабителей, а разбойничество можно назвать "основным принципом выживания" Группы семи.

"Группа именитых аристократов" и "клуб богачей" прошлого, разжиревших от вмешательства в дела других стран, давления, вторжений и грабежей, сейчас оказались в затруднительном положении, отбросили всякие приличия и беззастенчиво показывают низкое поведение, сравнимое с уличным грабежом", - пишет ЦТАК.

События на Украине не привели к изоляции и ослаблению России, как того хотели страны Запада во главе с США, а контрнаступление Киева не дает ожидаемых ими результатов, указывает агентство. В результате действий российской стороны Украина несет большие потери в живой силе и технике.

"Западные страны, которые выдавали себя за надежных покровителей, стали испытывать опасения из-за стратегического потенциала и мощи России и из-за платежеспособности Украины", - сказано в материале. "Широко распространено мнение, что, если западная помощь прекратится, Украина падет летом следующего года", - указывает ЦТАК.