СМИ: президента Франции пригласили главным гостем на День Республики Индии 26 января

Нью-Дели также направлял приглашение американскому лидеру Джо Байдену, но он отменил январский визит в страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря (ТАСС). Президент Франции Эмманюэль Макрон приглашен стать главным гостем на праздновании Дня Республики в Индии 26 января 2024 года и, как ожидается, будет присутствовать на военном параде, который пройдет в Нью-Дели. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на правительственные источники.

"Президент Франции Макрон приглашен в качестве главного гостя Дня Республики", - приводит агентство слова источника.

Ранее Индия приглашала президента США Джо Байдена стать гостем этого национального праздника в 2024 году, но глава Белого дома отменил январский визит в Нью-Дели.

Байден был приглашен стать главным гостем на праздновании Дня Республики 26 января еще в минувшем сентябре. Однако 12 декабря в Нью-Дели стало известно, что он отменил визит. Ожидалось, что Байден также примет участие в саммите стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США), который был запланирован на 27 января 2024 года. Но саммит был перенесен на более поздний срок, что, как полагают индийские источники, послужило причиной отмены визита американского президента.

26 января 1950 года вступила в силу Конституция получившей в 1947 году независимость Индии, которая провозгласила страну республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад.

Традиционно Индия приглашает на мероприятие высоких иностранных гостей. В 2023 году почетным гостем стал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - это было первое появление на параде в Нью-Дели высокого иностранного гостя за последние три года. В этом качестве парад в 2019 году посетил президент ЮАР Сирил Рамапоса, а в 2020 году - президент Бразилии Жаир Болсонару. После этого два года мероприятия проходили без почетных гостей - из-за пандемии коронавируса.