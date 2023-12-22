Немецкий депутат призвал увеличить помощь Украине для получения запасов лития в Донбассе

Также, по словам Родериха Кизеветтера, это нужно, чтобы избежать зависимости от России в сфере энергетики

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Европейским странам необходимо увеличить помощь Украине, чтобы получить запасы лития в Донбассе и избежать зависимости от России в сфере энергетики. Такое мнение высказал депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер в эфире телеканала ARD.

"Если Европа намерена совершить энергетический переход, то нам нужны запасы лития. Крупнейшие запасы лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской республиках. Россия тоже хочет их получить, чтобы сделать нас зависимыми от энергетического перехода с прицелом на электромобили", - сказал он, назвав помощь Киеву "острым политическим вопросом" . "У нас есть еще и другие цели на фоне, поэтому нам надо объединить усилия граждан для того, чтобы наша политика получила возможность сделать больше для Украины", - подчеркнул депутат.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.