Эрдоган с января начнет агиткампанию к мартовским муниципальным выборам

Президент Турции намерен провести крупные митинги в 50 провинциях, сообщил телеканал A Haber

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с января приступит к ведению агиткампании перед муниципальными выборами 31 марта. Как сообщает телеканал A Haber, глава государства намерен провести крупные митинги в 50 провинциях.

Возглавляемая президентом правящая Партия справедливости и развития (ПСР) начнет разворачивать свои предвыборные штабы в провинциях с 1 января. 15 января в Анкаре, как ожидается, будут обнародованы списки ее кандидатов в местные органы власти, в том числе на посты мэров крупнейших городов.

Эрдоган проведет митинги в 50 провинциях, в 30 центрах регионов планируются наиболее крупные агитационные акции. он посетит и пострадавшие в ходе февральского землетрясения провинции страны. В Анкаре и Стамбуле предвыборный штаб намерен традиционно провести более заметные акции с участием сотен тысяч человек.

С точки зрения стратегии общения с населением ПСР намерена рассказать народу, что такое "истинное муниципальное руководство", сделать упор на принципы прозрачности, справедливости, равноправия и визионерства. При этом ожидается массированная предметная критика оппозиционных мэров и глав муниципалитетов.

Одной из главных задач Эрдогана, как отмечают турецкие наблюдатели, является возвращение его партии контроля над постами мэра Стамбула и Анкары, который сейчас управляются чиновниками от оппозиции. Но и борьба за контроль над более мелкими городами и районами тоже будет напряженной.

По итогам местных выборов 2019 года Стамбул и Анкара перешли под власть Экрема Имамоглу и Мансура Яваша из оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). ПСР в целом по итогам голосования 2019 года потеряла около 0,7% (42,73%), однако поддержка НРП выросла почти на 3% (28,57%). На 9,5% упала поддержка главного нынешнего соратника ПСР Партии националистического движения, получившей по итогам выборов только 8,12%. Эта партия заявила, что на выборы 31 марта она идет вместе с ПСР и намерена гармонично работать с партией власти.