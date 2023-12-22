Суд в Пакистане отказался приостановить судимость экс-премьера

Имрана Хана обвиняют в мошенничестве

ИСЛАМАБАД, 22 декабря. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада (IHC) отказался приостановить действие судимости бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана по обвинению в мошенничестве, несмотря на отмену действия вынесенного ему приговора по этому делу. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

"Суд не имеет полномочий приостанавливать судимость, означающую доказательство или признание вины обвиняемого. Приговор - это наказание, назначенное осужденному в уголовном процессе. Отмена действия приговора не означает приостановку судимости Имрана Хана", - цитирует издание решение коллегии судей.

Как отмечает газета, вердикт IHC, приведенные в нем юридические нюансы и указание на разницу в терминах "судимость" и "приговор" серьезно затрудняют возможность Хана баллотироваться на предстоящих 8 февраля всеобщих выборах в Пакистане, что является в настоящее время целью политика.

Бывший глава пакистанского правительства 5 августа был признан виновным по делу о присвоении подарков от иностранных лидеров из госхранилища "Тошахан" и приговорен к трем годам тюремного заключения. 28 августа IHC отменил действие приговора.

В связи с этим Хан планировал выставить свою кандидатуру на выборах, рассчитывая, что вынесенное ранее решение об отстранении его от политической деятельности на пять лет потеряло юридическую силу из-за приостановления приговора о мошенничестве. Сохранение судимости может быть использовано его политическими оппонентами для утверждений, что данный запрет продолжает действовать.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Сейчас Хан находится под стражей по обвинению в нарушении Закона о гостайне.