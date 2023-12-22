Politico: Израиль задействует недорогие американские дроны для поиска заложников в Газе

По данным газеты, ЦАХАЛ использует эти беспилотники для исследования туннелей, в которых могут скрываться палестинские радикалы

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) все больше полагается на недорогие беспилотники американского производства для поиска заложников и разведки туннелей, предположительно используемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, ЦАХАЛ активно задействует американские дроны для исследования туннелей, в которых палестинские радикалы могут скрываться и удерживать заложников. По словам директора компании Brinc Drones Блейка Резника, который организовал обучение по управлению беспилотниками своей компании для израильских военных в условиях имитации городской среды, проблема с отправкой техники глубоко под землю заключается в том, что она "очень легко теряет сигнал". Ее можно решить, отмечает Резник, если одновременно задействовать два устройства, чтобы они "повторяли сигналы друг друга".