Politico: сделки со странами Северной Европы позволяют США создать плацдарм против РФ

По данным издания, "оборонные сделки" с Данией, Финляндией, Швецией, Эстонией, Латвией и Литвой сигнализируют о серьезном сдвиге, который произошел в НАТО за последние два года

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. США ускорят развертывание войск в Северной Европе в результате соглашений, подписанных с шестью странами региона - Данией, Финляндией, Швецией, Эстонией, Латвией и Литвой, для использования его в качестве плацдарма против России. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, "оборонные сделки", заключенные Вашингтоном с этими государствами, "сигнализируют о серьезном сдвиге, который произошел в НАТО за последние два года: страны - члены блока стремятся пополнить арсеналы после отправки оружия на Украину, готовясь к новому этапу противостояния с Москвой".

Новые многолетние соглашения о сотрудничестве в области обороны позволят американским войскам "осуществить быстрое развертывание войск и техники в случае чрезвычайной ситуации". Сделки "позволяют США заявить о том, что весь регион является одним оборонительным" плацдармом, приводит газета слова ведущего научного сотрудника Финского института международных отношений Чарли Салониуса-Пастернака. Теперь "при планировании, учениях и операциях сдерживания все можно сделать рационально, а не говорить - мы не можем заправиться в Швеции", сказал эксперт.

"Ключевой движущей силой всех этих соглашений являются <...> опасения по поводу европейской безопасности и необходимость направления большего количества сил США на восток, особенно что касается Финляндии", - отметил директор программы "Европа, Россия и Евразия" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соглашение США и Финляндии по сотрудничеству в сфере обороны указывает на то, что контроль над Северной Европой переходит к Вашингтону. Происходит "бурное военное освоение территорий двух стран государствами НАТО при том, что Швеция пока еще даже не вступила в альянс", - сказала дипломат.