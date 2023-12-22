Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил Байдена в миграционном кризисе

Конгрессмен отметил в письме к президенту США, что последний своими действиями "бесспорно подорвал суверенитет и безопасность страны"

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) обвинил администрацию американского президента Джо Байдена в миграционном кризисе и призвал "немедленно заняться" его решением.

"Южная граница нашей страны наводнена, а Таможенно-пограничная служба США находится на пределе возможностей. Эта катастрофа требует полного внимания и приверженности администрации, в особенности после того, как лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк - прим. ТАСС) объявил о перерыве в работе Сената до следующего года, не рассмотрев разумных решений, предложенных Палатой, и не предприняв никаких других законодательных мер", - говорится в письме спикера, направленном Байдену.

Джонсон отметил, что всего в 2023 году границу США пересекли около 3,15 млн нелегальных мигрантов, что подразумевает поток в примерно 8,4 тыс. человек ежедневно. "Эти цифры ужасают, но они могут стать еще больше в 2024 году", - отметил спикер. Он указал, что "широко открытые границы стали причиной чудовищной человеческой трагедии для беженцев и для самих граждан" США. При этом к возникшим в связи с миграционным кризисом проблемам он отнес распространение опиоида фентанила, нелегальный провоз людей, деятельность криминальных группировок и повышенную угрозу терроризма.

"Все это - прямой результат политики администрации [Байдена]. Вы бесспорно подорвали суверенитет и безопасность США, отказавшись от меры, [которая обязывала беженцев ждать решения о предоставлении убежища на территории Мексики], освободив нелегалов от содержания под стражей до решения суда, приостановив действие соглашений о сотрудничестве с другими странами по предоставлению убежища, игнорируя ограничения на злоупотребление условно-досрочным освобождением и остановив строительство пограничной стены", - подчеркнул Джонсон. Он призвал Байдена "немедленно принять" необходимые меры и скорректировать миграционную политику по перечисленным пунктам.

Копии документа также получили министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк), лидеры демократического большинства в Сенате Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

16 декабря портал Punchbowl News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и Сенат Конгресса США могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе страны уже в ближайшие дни. Позднее Шумер и Макконнелл указали, что демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США рассчитывают в начале следующего года достичь договоренностей, которые позволят принять меры по ужесточению контроля на южной американской границе и выделению помощи Украине.