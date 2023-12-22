Al Jazeera: отряды "Хезболлах" выпустили свыше 20 ракет по израильской территории

По информации телеканала, зафиксировали их падение в районе постов Израиля между поселениями Зарит и Штула в Верхней Галилее

БЕЙРУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись обстрелу со стороны отрядов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Jazeera, шиитские бойцы выпустили свыше 20 ракет в сторону израильской территории, зафиксировано их падение в районе израильских постов между поселениями Зарит и Штула в Верхней Галилее. Сведений о последствиях ударов и о пострадавших не приводится.

В ответ израильская артиллерия нанесла удары по точкам запуска на юге Ливана. По информации телеканала, израильские самолеты совершили несколько рейдов на высоты Эль-Ляббуна, где находится база "Хезболлах".